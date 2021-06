📷 Anderlecht is er opnieuw aan begonnen: twee nieuwkomers tekenen meteen present

Bij paars-wit gaven ze al wat beelden vrij van enkele spelers die zich voor het eerst aanmelden op Neerpede. Daarop zien we ook nieuwkomers Lior Refaelov en Colin Coosemans. Sambi Lokonga krijgt nog wat extra vakantie, maar aast op een transfer.

Adzic, Bakkali, Vranjes en Zulj trainden niet mee bij de A-kern. Vlap en Bundu krijgen in principe wel een nieuwe kans om zich te bewijzen aan Vincent Kompany.

Preseason starts now. Boys are back in town. šŸŸ£āšŖ pic.twitter.com/Pqv8saeHIC