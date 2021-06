Economieprofessor helpt voetbalmythe de wereld uit: vlak voor rust is niet het beste moment om te scoren

Een doelpunt kunnen scoren kan wel wat losmaken bij een speler. Wanneer dat dan net voor rust gebeurt, wordt dat vaak aanzien als het best mogelijke moment om een doelpunt te maken. Dat is eerder een mythe, volgens een onderzoek waar Stijn Baert aan meewerkte.

Stijn Baert is professor Arbeidseconomie aan de Universiteiten van Gent en Antwerpen. In Sport/Voetbalmagazine legt hij uit hoe er een onderzoek gevoerd is naar de stelling of er geen beter moment is dan vlak voor de rust om een doelpunt te maken.

"De vraag is niet of een doelpunt net voor de rust al dan niet goed is. De vraag is of een doelpunt net voor de rust beter is dan een doelpunt op een ander moment", aldus Baert, die meewerkte aan een onderzoek dat het scoreverloop vann 1179 wedstrijden uit de Champions League en Europa League onder de loepe nam.

"We vergeleken, meer concreet, wedstrijden waarin het laatste doelpunt van de eerste helft net voor de rust viel en wedstrijden waarin dit laatste doelpunt eerder viel." En wat is de conclusie? "Wanneer een thuisploeg een doelpunt maakt net voor de rust, in plaats van op een ander moment in de eerste helft, is haar doelsaldo op het einde van de wedstrijd gemiddeld ongeveer een half doelpunt lager."

Thuisploegen scoren dus beter niet vlak voor rust. En wat met de bezoekers? "Voor uitploegen bleek het al helemaal niet uit te maken wanneer hun laatste doelpunt in de eerste helft viel: net voor de rust en of eerder in de eerste helft." Baert legde zijn bevindingen ook voor aan sportpsychologen en die waren daar niet verbaasd over, gezien het gegeven van decompressie of groeiend zelfvertrouwen dat kan optreden.