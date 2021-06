Javi Ruiz, de man die Van Crombrugge hielp uitgroeien tot een topkeeper, maakt zijn terugkeer bij Eupen

Bij KAS Eupen verwelkomen ze opnieuw een bekend gezicht. De Spanjaard Javi Ruiz keert terug naar de Kehrweg, nadat hij daar in 2017 vertrok.

Javi Ruiz is de nieuwe keeperstrainer bij Eupen. De 41-jarige Spanjaard is geen onbekende bij de Pandas, want hij vulde die functie al eens in van 2012 tot 2017. Na zijn vijf jaar durend avontuur bij de Duitstalige club trok Ruiz richting China.

Christoph Henkel, algemeen directeur bij Eupen, geeft meer uitleg over de terugkeer van Javi Ruiz naar de Kehrweg. "Vijf jaar lang heeft Javi zeer goed werk verricht bij Eupen. Hij is een uitstekend keeperstrainer die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de carrière van Hendrik Van Crombrugge. We zijn allemaal zeer gelukkig dat hij deel gaat uitmaken van onze sportieve staf", zegt de sterke man van Eupen in een perscommuniqué.

Onder nieuwe T1 aan de slag

De technische staf van Eupen gaat behoorlijk verschillen van die van vorig seizoen. Ruiz is dus één van de stafleden die zal werken onder de leiding van de Duitser Stefan Krämer, de nieuwe T1 van Eupen.