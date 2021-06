Anderlecht hervat: twee krijgen nieuwe kans, Verbeke mikt op vier versterkingen

Vandaag verwelkomt Anderlecht zijn spelers terug op Neerpede. Voor Lior Refaelov en Colin Coosemans wordt het hun eerste dag in paars-wit tenue. Anderen moeten dan weer dringend op zoek naar een nieuwe club. En Anderlecht wil ook nog versterkingen.

Bubacarr Sanneh en Michel Vlap komen vandaag ook aan. In principe krijgen zij de komende weken de kans om zich weer te bewijzen in de ogen van de sportieve staf. Voor anderen is er geen plaats meer: Zulj, Musona, Vranjes, Bakkali... moeten een nieuwe club zoeken. Zij zullen niet met de A-kern meetrainen.

Daarnaast wil Anderlecht zeker nog een extra verdediger en spits aantrekken. Maar ook Lukas Nmecha blijft de prioriteit. Een bijkomende middenvelder (om Sambi mogelijk te vervangen) en vleugelspeler zijn ook welkom.