📷 Het derde 'nieuwe' gezicht op training bij KV Kortrijk: dure verdediger krijgt nieuwe kans na succesvolle uitleenbeurt

KV Kortrijk is inmiddels begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Bij De Kerels willen ze beter doen dan afgelopen seizoen en daarvoor rekenen ze op enkele nieuwkomers.

Kevin Vandendriessche (KV Oostende) en Mathias Fixelles (Union) waren reeds present en met Nihad Mujakic is er ook in de verdediging versterking bijgekomen. De Bosniër is terug in het Guldensporenstadion na een uitleenbeurt van anderhalf jaar aan Hajduk Split.

Daar deed de 23-jarige stopper het behoorlijk en dus dient een nieuwe kans zich aan in West-Vlaanderen. Mujakic streek in januari 2019 neer in Kortrijk. De Kerels legden toen 1,1 miljoen euro op tafel voor de stevige verdediger, toch een redelijk bedrag voor een club als KVK.