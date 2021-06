Vandenbempt is snoeihard voor UEFA na affaire Eriksen: "Ze moeten een klap voor de kop krijgen voor de manier waarop het dit heeft aangepakt" en "Dat is eigenlijk onverdedigbaar"

Na de derde dag van het EK wordt het voetbal logischerwijze overschaduwd door de hartstilstand van Christian Eriksen tijdens de wedstrijd van Denemarken tegen Finland.

Bij Sporza laat Peter Vandenbempt zijn licht schijnen over het ongelukkige voorval en vooral de manier waarop het door de UEFA werd afgehandeld roept vragen op bij de analist en commentator.

"We zitten ook met vragen. Over de UEFA, dat een klap voor de kop moet krijgen voor de manier waarop het dit finaal heeft aangepakt. Peter Schmeichel, de vader van de doelman van Denemarken, heeft het nog een keer gezegd. Toen bleek dat Eriksen het had overleefd, kregen ze de keuze om meteen te voetballen of de dag nadien om 12u. Schmeichel zei ook: "Dat is geen keuze."

"Het was toch weer in functie van het toernooischema. Spelen om 12u, niet 's avonds, niet de dag nadien, want het moet ingepast worden in het schema. Geen wedstrijden tegelijkertijd, want ze moeten op televisie komen. Dat is eigenlijk onverdedigbaar."