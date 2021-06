Dan toch: er is eindelijk duidelijkheid over competitieformat en de integratie van belofteteams in 1B en het amateurvoetbal

Na maanden gelobby en getouwtrek is er dan toch een akkoord uit de bus gekomen omtrent de verlenging van de competitie met 18 en de integratie van de belofteteams in 1B en het amateurvoetbal.

Vanaf seizoen 2022-2023 komen er dus vier belofteteams in 1B, acht in Eerste Nationale en zes in Tweede Nationale. Daarnaast werd de formule met 18 ploegen in 1A nog voor één seizoen verlengd. Dat was de uitdrukkelijke wens van de kleine ploegen.

Pro League-CEO Pierre François moet nu nog de laatste details uitwerken. Onder meer met de Waalse amateurvleugel moeten nog enkele punten en komma’s overeengekomen worden