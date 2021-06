Keane bijzonder kritisch voor Oranje: "Het is belachelijk op dit niveau"

Roy Keane, voormalig topspeler van Manchester United, ziet het niet goedkomen met het Nederlands elftal. Die wonnen gisteren van Oekraïne, maar hij ziet één groot struikelblok om ver te komen.

Keane sprak bij de Ierse tv-zender ITV over de mankementen van Oranje. "Oranje verdient complimenten, omdat ze het momentum terug wisten te krijgen en karakter toonden. Maar of Nederland of Oekraïne met zo’n verdediging ver gaat komen? Vergeet het maar!", klinkt het hard.

"Ze zullen later in het toernooi afgestraft worden door grote teams. Daar had Wijnaldum, De Roon of De Jong moeten staan om de verdediging te helpen. Het is belachelijk op dit niveau. Dit zijn de basics van het voetbal.."