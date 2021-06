'Horvath verlaat Club Brugge en heeft meteen enkele aanbiedingen op zak... waaronder eentje van Engelse topclub'

Ethan Horvath gaat Club Brugge verlaten. Het contract van de Amerikaanse doelman is ten einde én wordt niet verlengd. Drie clubs hebben zich al gemeld.

Empoli en Fortuna Sittard hebben zich volgens SBI Soccer al gemeld bij de zaakwaarnemer van Ethan Horvath. Zij zien in de doelman een ideale pion om hun elftal te versterken. Horvath krijgt er ook voluit zijn kans om titularis te worden.

Maar ook Tottenham Hotspur ziet iets in de Amerikaan. Horvath kan naar verluidt reservedoelman worden achter Hugo Lloris. De vraag is echter of de Amerikaan het ziet zitten om opnieuw tweede viool te spelen.