Tielemans over zijn minder halfuur, Witsel en zijn toekomst: "Dat houdt me niet bezig, dat is om het internet te vullen"

Youri Tielemans is sinds het WK 2018 een onbetwiste titularis geworden bij de Rode Duivels. De 24-jarige middenvelder is de leider van de toekomstige Rode Duivels. Tegen Rusland begon hij twijfelend, maar knokte zich in de match.

Tielemans is geleidelijk aan in de ploeg gekomen dankzij zijn prestaties en groeide naar die basisplaats. "Je verwacht je niet aan die dingen, die komen natuurlijk", aldus de middenvelder. "Ik maak al jaren deel uit van deze groep, maar daar denk je niet aan als je begint. Eerst wil je profvoetballer worden en dan komt dit automatisch met de prestaties die je levert."

Hoe beoordeel je zelf je prestatie tegen Rusland?

"De eerste dertig minuten waren moeilijk. Ik moet toegeven dat het niet was wat ik ervan verwacht had. Er waren fases waarin ik mijn lichaam beter had moeten positioneren om vooruit te spelen. De tweede helft was veel beter en meer in de lijn van wat ik dit seizoen getoond heb bij Leicester. Maar het is beter dat dit in het eerste halfuur van de eerste wedstrijd gebeurt zonder schade dan later in het toernooi."

Donderdag wordt het een speciale match?

"Het zal emotioneel worden ja. Wat er met Eriksen gebeurde, kan je niet in enkele dagen vergeten. Nooit eigenlijk. Maar ik ken Kasper (Schmeichel) en ik weet dat dit hem en de anderen nog meer zal motiveren om een goeie prestatie te leveren."

Straks zie je Axel Witsel weer naast jou staan. Hoe kijk je daarnaar?

"Ik ben nog altijd zwaar onder de indruk. Hij heeft als een gek gewerkt om hier te staan."

Hoe sterk is deze groep? Thomas Meunier viel zaterdag in en leverde direct een goal en assist af.

"Wij zien het niet als concurrentie. Thomas was het eerste slachtoffer, want hij is altijd titularis geweest en ineens was die plaats voor Timothy. Dat toont de kracht van deze groep. Ondanks de ontgoocheling staat deze groep klaar voor elkaar."

Jijzelf bent een speler die altijd op een bepaald niveau speelt. Er zitten geen laagtes in.

"(lacht) Nu wel, maar dat heb ik moeten leren. Ik mag niet uit de wedstrijd verdwijnen. Nu heb ik veel matchen op de teller en uit elke wedstrijd haal ik wel iets. Ik leer hoe ik me moet aanpassen zodat het niet meer gebeurt."

Je transferprijs zou intussen 70-80 miljoen zijn en je wordt gelinkt aan Liverpool. Hoeveel ben je daarmee bezig?

"Niks, helemaal niet. Ik kijk daar niet naar. Ik probeer me te focussen op dit toernooi, dat is het enige wat in mijn hoofd zit. Daarna zien we wel. Al dat gepraat doet niks met mij. Dat is goed voor journalisten en om het internet te vullen."

Even over je grote broer: Romelu is ongelooflijk momenteel...

"(lacht) Rom is een winnaar, die baalt zelfs als hij verliest met pingpong. Hij wil ons meesleuren naar de zege. Hij heeft bij Inter nog enorme stappen gezet."