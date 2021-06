Alderweireld vindt het 'niet aangenaam' om nu tegen Denen te spelen: "Eeuwig respect, wij moeten naar onszelf kijken"

Denemarken - België staat in de schaduw van wat Christian Eriksen is overkomen. Toby Alderweireld heeft lang met hem samengespeeld bij Tottenham. Ook de Belgische verdediger was uiteraard geschokt. Nu tegen de Denen moeten spelen, is niet echt aangenaam.

In een filmpje op de app van de voetbalbond keert Alderweireld nog eens terug naar de dag van België - Rusland. Tevens de dag waarop Eriksen ineen zakte op een voetbalveld. "Toen ik het nieuws vernam, was ik niet meer bezig met mijn eigen wedstrijd. Dan ben je gewoon op zoek naar informatie. Echt iedereen was heel blij toen we tijdens de busrit naar het stadion vernamen dat hij bij bewustzijn was en opnieuw kon praten." Eigenlijk is iedereen nog altijd met zijn gedachten bij de situatie van Eriksen en net nu moet België tegen Denemarken spelen. "Het is niet aangenaam, maar voor de Denen zal het ook niet leuk zijn." Wat gaat het effect daarvan zijn op de match? "Het kan op twee manieren werken voor hen. Er kan misschien extra kracht bij hen loskomen, maar wij moeten gewoon naar onszelf kijken en die wedstrijd zo professioneel mogelijk aanpakken." Schoolvoorbeeld Wereldwijd zullen er weinig mensen Denemarken een goed resultaat misgunnen. "Ik snap dat er veel sympathie is voor de Denen. Hoe ze met die situatie zijn omgegaan, is ongelooflijk. Misschien wel het schoolvoorbeeld van hoe het moet. Daarvoor hebben ze mijn eeuwig respect. Maar wij moeten die wedstrijd proberen te winnen."





Volg Denemarken - België live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (17/06).