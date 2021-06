Axel Witsel spaarde kosten noch moeite tijdens revalidatie: "Hij heeft nooit getwijfeld dat het zou lukken"

Dat Axel Witsel een wonderbaarlijke revalidatie kende heeft hij volgens zijn goede vriend Mbaye Leye te danken aan veel opofferingen.

Het herstel van Witsel lijkt een wonder, maar komt er door heel veel opofferingen die hij er zelf voor over had. “Axel heeft tijdens zijn herstel een appartement in Antwerpen gehuurd, niet ver van de praktijk van Lieven. Omdat hij op die manier optimaal kon rusten, tussen zijn twee trainingssessies per dag. En dat terwijl zijn zwangere vrouw in Luik zat, hé! Mentaal moet dat bijzonder lastig zijn. Maar die opofferingen lonen nu wel”, vertelt Mbaye Leye aan HLN.

Voor Leye is het dan ook geen wonder of mirakel dat hij er al terug staat. “Dit is simpelweg het resultaat van hard werk en veel zelfvertrouwen. Ik heb meermaals kunnen zien wat Axel gedaan heeft om absoluut fit te geraken voor dit EK. Elk detail telde daarbij. Dat appartement is maar één voorbeeld. Axel heeft zich daarnaast in een mini-van laten rondvoeren. Omdat hij besefte dat het belangrijk was om zo lang mogelijk niet zélf met de auto te rijden.”

Witsel wou koste wat kost naar het EK. “Axel weet perfect wanneer er eens kan gelachen worden en wanneer het serieus is. Hij vroeg me na elke match van Standard wel dingen, maar zijn focus lag maar op één ding: dit EK. Volgens mij heeft hij zelfs nooit getwijfeld of het zou lukken. Axel was overtuigd dat hij er zou staan. Wat de anderen ook beweerden.”