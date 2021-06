OFFICIEEL: KV Mechelen tast diep in de buidel voor nieuwkomer: "Al twee jaar met dossier bezig"

Het sleepte al een paar weken aan, maar de deal is nu eindelijk rond. En daar is ook wel het nodige geld mee gemoeid.

KV Mechelen was al een tijdje rond met zowel Olympiakos als Hugo Cuypers voor een transfer van die laatste naar Malinwa.

Hij tekende nu ook officieel een contract tot 2025, met optie op nog een jaartje extra - het administratieve werk is eindelijk achter de rug.

Driekwart miljoen

De ex-speler van Standard en Seraing kijkt uit naar zijn nieuwe club, Tom Caluwé van Malinwa is op de webstek van De Kakkers ook opgetogen: "We zijn al twee jaar met dit dossier bezig. Hugo is energiek en brengt diepte in het spel, maar is ook sterk in de combinatie. Met zijn neus voor goals kan hij een belangrijke schakel binnen ons team worden."

Met de deal zou volgens Het Laatste Nieuws een transfersom van ongeveer 750.000 euro gemoeid zijn - geen verkeerde som.