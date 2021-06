Jess Thorup laat zich uit over Belgisch voetbal: "Bij ons is dat veel fairder dan bij jullie"

Jess Thorup verliet in november vorig jaar Racing Genk om trainer van Kopenhagen te worden.

Amper 39 dagen was Thorup trainer bij de Limburgers. Hij verliet de club voor een avontuur bij Kopenhagen, de grootste club van Scandinavië.

Ook in de Deense competitie wordt gewerkt met play-offs, iets wat Thorup alleen maar goed vindt. “Ik ben voor play-offs”, zegt hij aan Sport/Voetbalmagazine. “Met zes ploegen schenkt je dat tien finales, tien wedstrijden van topniveau die je toelaten om sterker te staan in Europa. Bij ons worden de punten niet gehalveerd, dat vind ik veel fairder dan jullie systeem.”

In een BeNeLeague gelooft Thorup alvast niet als oplossing om het niveau omhoog te trekken. “Ik denk dat je beter gefocust blijft op het ontwikkelen van je eigen accommodaties, werkomstandigheden en het beter maken van je eigen jeugdwerking dan samen te gaan met een ander land. Bij het samengaan met een ander land gaat het maar om één argument: meer geld. Voetbal moet niet altijd alleen maar om meer geld gaan. Stop met alleen maar aan meer geld te denken en maak je eigen competitie en opleiding beter, zodat de mensen van Gent en Genk in het weekend in hun eigen stadion spelers die bij hen zijn opgeleid aan het werk kunnen zien.”