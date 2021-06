Aanvoerder Denemarken is duidelijk voor wedstrijd tegen Rode Duivels: "Wij zullen spelen voor Eriksen"

Om 18u staan Denemarken en de Rode Duivels tegenover elkaar op de tweede speeldag van het EK. Bij de Denen is het afwachten hoe ze voor de dag zullen komen na het verschrikkelijke incident met Christian Eriksen.

Simon Kjaer is alvast duidelijk. De aanvoerder, die een grote rol heeft gespeeld bij de reanimatie van Eriksen, wil uitpakken tegen de Rode Duivels voor de aanvallende middenvelder. Hij is enorm gemotiveerd.

"We denken aan Eriksen als we aan de match beginnen", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. "Wij zullen spelen voor hem. Hij is onze grootste motivatie en we gaan zeker ons best doen", aldus Simon Kjaer.