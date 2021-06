England kan een verdediger recupereren voor het burenduel tegen Schotland

Bondscoach Gareth Southgate kan rekenen op een extra verdediger tegen Schotland

Harry Maguire is de laatste drie wedstrijden van England niet in actie gekomen. Dit vanwege een blessure. Op de persconferentie van England vandaag kondigde bondscoach Gareth Southgate aan dat Maguire terug fit is en kan rekenen op een basisplaats bij England.

Het is de eerste ontmoeting tussen England en Schotland sinds het EK van 1996. Toen werd de wedstrijd ook op Wembley gespeeld en won England met 2-0.