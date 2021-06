Vertonghen geeft toe: "We waren niet voorzien op hun systeem"

Denemarken heeft de Rode Duivels tactisch verrast. Dat gaf Jan Vertonghen na de match toe. De Belgen werden wat overdonderd door de vier middenvelders die er ineens stonden.

Bondscoach Hjulmand ging van een 4-3-3 naar een 3-4-3 en zo werd het middenveld overlopen. "Dat we verrast waren? Euh ja, ze speelden anders dan verwacht. Bovendien was er geen rust aan de bal en wonnen we geen duels. Het was in alle opzichten te weinig: aanvallend, verdedigend en qua positiespel", gaf hij toe.

De Denen waren qua wedstrijdmentaliteit ook veel beter in de match gestapt. "Ze speelden met hun hart, veel enthousiaster. We hebben daar te weinig tegenover gezet", klonk het nog.

De inbreng van De Bruyne, Witsel en Hazard deed het keren. "Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Axel Witsel brengen een surplus aan kwaliteit. We voelen dat als ze er niet bij zijn. Het zijn ook geen nieuwe jongens he, ze horen al lang bij het team.”