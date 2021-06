Zwitserland en Frankrijk laten speler naar huis gaan voor bevalling, twee spelers van Duitsland twijfelachtig voor topper tegen Portugal

Zwitserland en Frankrijk moeten tijdelijk een speler missen. Sommer en Coman zijn namelijk even naar huis omdat ze op het punt staan om vader te worden. Duitsland zit dan weer met kopzorgen, want Gnabry en Klostermann zijn onzeker voor de topper tegen Portugal.

Frankrijk zal zaterdag meer dan waarschijnlijk geen beroep kunnen doen op Kingsley Coman. De Franse vleugelspeler is volgens Sporza namelijk even naar huis omdat hij vader gaat worden. Ook Sommer, de doelman van Zwitserland, heeft toestemming gekregen om bij de bevalling van zijn kind te zijn.

Niet alleen Frankrijk komt zaterdag in actie, maar ook Duitsland staat voor een moeilijke opdracht tegen Portugal. Bondscoach Joachim Löw heeft geen goed nieuws gekregen voor dit duel, want Klostermann heeft last van een blessure en ook Gnabry is onzeker.