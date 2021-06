Kevin De Bruyne kan straffe statistiek voorleggen op EK's en WK's

Niemand heeft meer assists op internationale tornooien sinds 2014 dan Kevin De Bruyne. Onze landgenoot zit na zijn assist tegen de Denen aan acht assists op WK's en EK's.

De Bruyne moest onze openingsmatch tegen Rusland nog missen vanwege een hoofdletsel dat hij opliep in de Champions League-finale.

8 - Kevin De Bruyne has made eight assists for Belgium in major tournaments (World Cup & Euros); since the 2014 World Cup, no European player has made more across the two competitions. Surgical. #BEL #EURO2020 pic.twitter.com/9JTxUzlxZ7