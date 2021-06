Miguel Van Damme 'overleefde' naar de geboorte van zijn dochtertje toe: "Zonder hen had ik hier niet meer gezeten"

"Uitbehandeld." Dat was het keiharde verdict dat Miguel Van Damme te horen kreeg twee dagen voor hij hoorde dat hij vader ging worden. Dat laatste was wat hem op de been hield.

Na de diagnose dat er geen behandeling meer mogelijk was ging hij door een hel. “Ik heb in die periode twee quarantaines in het ziekenhuis gehad. Heel eerlijk: ik heb toen echt overwogen om een spuitje te vragen. Mijn dochter, mijn vrouw en mijn familie waren de enige motivatie om dat niet te doen. Ik moet er niet over liegen, zonder hen zou ik hier vandaag niet meer gezeten hebben. Daarvoor heb ik mentaal veel te diep gezeten", zegt hij in een emotionele getuigenis in Het Nieuwsblad.

Zijn nakend vaderschap was wat hem op de been hield. “Mensen zeggen soms dat ze naar de geboorte toeleven. In mijn geval was dat erg letterlijk te nemen. Ik overleefde om haar te kunnen zien. En nu ben ik erg trots om haar in mijn handen te kunnen houden.”