Met Witsel, Hazard en De Bruyne tegen Finland? "Ze kunnen allemaal starten" en "Zo fier op mijn jongens"

Misschien is het wel goed dat de Rode Duivels eens niet naar een zege cruisden. Het gaat al lang heel makkelijk en deze keer moest er na een slechte eerste helft teruggevochten worden. Roberto Martinez zag "de eerste grote test sinds lang".

Martinez was dan ook tevreden over de reactie. “Ik ben zo trots op mijn spelers. Dit was een test zoals we ze al lang niet meer gehad hebben. De eerste twintig minuten leken we shell schocked. We konden niet doen wat we normaal doen. De Denen verdienen lof, want ze hebben zich uitstekend aangepast. Ze beletten ons om ons spel te spelen. Wij werden in de reactie gedwongen en hadden nooit echt controle", analyseerde hij.

"Denemarken liet andere ruimtes vrij dan normaal. Maar we hebben uitstekend gereageerd in de tweede helft. Je ziet hoe toegewijd dit team is. Ze geven alles om te winnen en spelen met veel vuur. Kevin De Bruyne zag na zijn invalbeurt ook uitstekend waar de ruimte lag.”

Martinez bevestigde ook dat hij zijn hele sterrenensemble aan de aftrap kan brengen tegen Finland. "Witsel, Hazard en De Bruyne kunnen starten." Wellicht zal geen van allen wel een volledige wedstrijd spelen.