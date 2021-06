OFFICIEEL: Ex-speler van Anderlecht zet carrière verder in Spaanse tweede klasse

Kent U Andy Kawaya nog? Deze 24-jarige linksbuiten brak niet door bij Anderlecht en doorzwom sindsdien heel wat voetbalwatertjes. De komende twee seizoenen komt hij uit voor FC Cartagena, een Spaanse tweedeklasser.

De naam van Andy Kawaya zal voor altijd verbonden zijn aan de 3-3 in Arsenal-Anderlecht, een CL-duel uit 2014. In die wedstrijd viel Kawaya aan de rust in. Mede dankzij zijn assist werd een 3-0 achterstand omgebogen in een 3-3 gelijkspel.

Doorbreken kon de aalvlugge Kawaya echter niet bij paars-wit. Na omzwervingen bij KV Mechelen, Avellino en Leonesa ondertekende de voormalige jeugdinternational zopas een contract voor twee seizoenen bij Cartagena.

Cartagena eindigde afgelopen seizoen op een zestiende plaats in La Liga 2, het tweede niveau in Spanje.