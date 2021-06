Duitsland maakt indruk en vindt vlot de weg naar het doel in overwinning tegen Portugal

Duitsland heeft deze avond indruk gemaakt op het EK. De Duitsers haalden het met 2-4 van Portugal. Ze kwamen wel op achterstand via Cristiano Ronaldo, maar dankzij een sterke Gosens ging Duitsland erop en erover.

Duitsland begon furieus aan de partij en ging al snel op zoek naar het openingsdoelpunt. Die leek er ook te komen via Gosens, maar Gnabry stond in een fase vooraf buitenspel. Het doelpunt werd dus terecht afgekeurd.

Duitsland bleef zoeken, maar bij de eerste kans voor Portugal was het wel meteen raak. Via een mooie counter kwam de bal tot bij Jota en de vleugelspeler kon de bal nog net breed leggen tot bij Cristiano Ronaldo. De Portugese superster had de bal maar binnen te duwen: 1-0.

Duitsland erop en erover

De Duitsers waren even van slag, maar daarna namen ze het commando weer helemaal over. Het resulteerde snel in de gelijkmaker, want een strakke voorzet van Gosens werd door Havertz (en Ruben Dias) in doel verwerkt: 1-1.

Lang stond de gelijkmaker niet op het bord, want Duitsland kwam snel op een 1-2 voorsprong. Kimmich bracht deze keer de bal hard voor en Guerreiro kon niet anders dan de bal in eigen doel duwen. Gosens kwam daarna nog dicht bij de 1-3, maar Rui Patricio ranselde de bal uit zijn doel. 1-2 was dus de ruststand.

Tweede helft

Duitsland begon de tweede helft op dezelfde manier als de eerste en het resulteerde opnieuw in enkele doelpunten. Eerst bracht opnieuw Gosens de bal voor tot bij Havertz, die de bal maar had binnen te duwen en even later pikte Gosens ook zelf zijn doelpuntje mee: 1-4 en wedstrijd gespeeld.

Toch leek het nog even spannend te worden, want ook Portugal vond de weg naar het doel nog eens. Ronaldo kon de bal nog net binnenhouden en bracht goed voor tot bij Jota. De speler van Liverpool liep de bal binnen en dus stond de 2-4 op het bord.

2-4 werd uiteindelijk ook de eindstand. Door deze overwinning komt Duitsland naast Portugal en de Duitsers mogen het nog opnemen tegen Hongarije. Portugal staat voor een aartsmoeilijke opdracht tegen Frankrijk, maar Cristiano Ronaldo en co kunnen maar beter punten pakken als ze zeker willen zijn van een plaats in de volgende ronde.