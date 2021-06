🎥 Na 'Den Dries heeft 100 caps' nu door de tunnel op training: ook Rode Duivels eren jubileuminterland van Mertens

Dries Mertens mag momenteel dan niet in de vorm van zijn leven zitten, hij heeft voor de Rode Duivels wel al veel betekend. De wedstrijd tegen Denemarken was zelfs al zijn honderdste interland. Dat waren zijn medemaats niet vergeten.

Op training in Tubeke vormden de andere spelers een erehaag rond Dries Mertens. Al was het eerder een tunnel waar Mertens door moest, terwijl hij uiteraard ook enkele vriendschappelijke tikken te verwerken kreeg. In elk geval: er werd aan zijn honderdste interland gedacht.

De Belgische voetbalbond deelde het filmpje ook op sociale media. Mertens maakte zijn debuut voor de Rode Duivels op 9 februari 2011 in een vriendschappelijke interland tegen Finland, uitgerekend de volgende tegenstander op het EK. Zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg maakte Mertens in 2012 tegen Nederland.

Eerder was er al een ander eerbetoon aan de interlandcarrière van Dries Mertens. Zijn echtgenote Kat Kerkhofs had Bart Peeters opgetrommeld om een lied over Dries te zingen. Dat deden ze op MNM. "Den Dries heeft honderd caps", klonk het toepasselijk.