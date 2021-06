🎥 Ronaldo verliest wel, maar pakt record en maakt Rüdiger belachelijk

De Portugese spits opende de score tegen Duitsland, maar zag zijn ploeg dan liefst vier goals tegen krijgen van een frivole Mannshaft.

Het goudhaantje scoorde zijn 19de doelpunt op een EK of WK. Daarmee evenaart hij het record van de Duitser Miroslav Klose.

Ronaldo liet ook zijn technisch vernuft nog maar eens zien. Met een heerlijke no-look-pass zette hij Rüdiger te kijk.

