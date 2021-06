David Okereke bevestigt interesse van drie Franse clubs voor definitieve transfer

David Okereke heeft nog een contract van twee seizoenen bij Club Brugge, maar de weinige speelminuten doen hem uitkijken naar een andere ploeg.

In 2019 nam Club Brugge David Okereke voor 8 miljoen euro over van het Italiaanse La Spezia, een recordtransfer voor blauwzwart.

Het afgelopen jaar kwam Okereke nauwelijks aan bod, waardoor uitgekeken werd voor een andere club ondanks een contract tot 2023.

In de wintermercato kwam Stuttgart even piepen, maar tot een deal kwam het niet. Aan allnigeriasoccer.com bevestigt Okereke dat hij met drie clubs uit Ligue 1 gesprekken heeft over een definitieve overgang, maar hij wil geen namen noemen.