Na trainer stappen nu ook aandeelhouders NAC op

Gisteren werd duidelijk dat trainer Maurice Steijn van NAC Breda opstapte na bedreigingen. NAC zit duidelijk in de hoek waar de klappen vallen want na de trainer stapten vandaag ook drie belangrijke aandeelhouders van de club op.

Wim van Aalst, Rob van Weelde en Paul Burema bezitten samen een kleine 70% van de aandelen van de Nederlandse club NAC Breda. Na het nieuws van gisteren over het opstappen van de trainer, Maurice Steijn, beslisten de drie aandeelhouders om hun aandelen te koop te zetten.

Uit liefde voor NAC staken de drie heel wat extra financiële middelen in de club, maar dat zal niet meer gebeuren. De aandeelhouders zijn de ellende bij NAC helemaal beu en willen hun aandelen dus verkopen. Hoe dan ook ziet de toekomst van de Nederlandse tweedeklasser er niet al te best uit. De geldkraan is dicht, de trainer is weg, er moet ook gezocht worden naar een nieuwe technische directeur en het bestuur en de fans van NAC liggen met elkaar in de clinch. Een situatie om op te volgen dus... .