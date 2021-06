Een overzicht: Zwitserland zorgt ervoor dat Duivels meer kans hebben om rampscenario te vermijden

Zwitserland won haar derde groepswedstrijd op het EK en gaat zo als een van de beste derdes naar de achtste finales. Dat heeft ook gevolgen voor de Rode Duivels.

De Rode Duivels moeten - als ze groepswinnaar worden - tegen één van de vier beste derdes uit de groepsfase. Wie dat zou worden, was nog niet zeker maar er waren al wel 15 mogelijke scenario's geloot door de UEFA.

In 5 van die 15 scenario's moesten de Belgen in de achtste finales tegen de derde uit groep F, notabene de groep des doods. De kans was dus 1 op 3 dat de Duivels met Duitsland, Frankrijk of Portugal meteen een klepper zouden tegenkomen.

Zege Zwitsers doet wonderen

Officieel is het nog niet, maar met 4 punten schaart Zwitserland zich met 99,9% zekerheid bij de beste derdes. Daardoor vallen er heel wat mogelijke scenario's weg en vooral de slechtst mogelijke scenario's vallen weg.

Want met Zwitserland in de achtste finales, zijn er nu nog 10 mogelijke scenario's mogelijk voor de volgende ronde. En in slechts 1 van die 10 scenario's zouden de Duivels de derde uit groep F tegenkomen. Als groep A geen beste derde kon afvaardigen, was de kans 4 op 5 dat we tegen iemand uit de groep des doods zouden uitkomen.

De mogelijkheden

Dit zijn de mogelijkheden nog met Zwitserland in de volgende ronde indien België groepswinnaar wordt:

Tegen de derde uit groep E (groep van Spanje) als de beste derdes uit volgende groepen komen:

- A, C, E, F

- A, C, D, E

- A, D, E, F

- A, B, E, F

Tegen de derde uit groep A (=Zwitserland) als de beste derdes uit volgende groepen komen:

- A, B, C, D

- A, B, C, E

- A, B, C, F

Tegen de derde uit groep D (groep van Engeland) als de beste derdes uit volgende groepen komen:

- A, B, D, E

- A; B, D, F

Tegen de derde uit groep F (groep des doods) als de beste derdes uit volgende groepen komen:

- A, C, D, F