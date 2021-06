Nemen we morgen afscheid van Goran Pandev?

Goran Pandev is met Noord-Macedonië aan een onverwacht sterk EK bezig. Punten halen lukte niet, maar ze legden Oostenrijk en Oekraïne het vuur aan de schenen.

Goran Pandev, de 37-jarige kapitein van de Noord-Macedonische nationale ploeg, gaat na het EK stoppen met voetbal. Hij kondigde zijn afscheid bij het nationale elftal aan en zal dus morgen tegen Nederland zijn laatste wedstrijd spelen. "Mijn contract bij Genoa is afgelopen. Ik ben niet van plan om in de toekomst nog als prof te spelen. Dit is het hoogtepunt van mijn carrière. Mijn droom om een ​​geweldig toernooi te spelen is uitgekomen", liet Pandev weten op de persconferentie.

Pandev ziet de toekomst voor Noord-Macedonië ook rooskleurig: "Het is het goede moment om afscheid te nemen en te wensen dat deze generatie zich kwalificeert voor het WK. Ze kunnen ons veel vreugde brengen. Het zijn zeer goede spelers die in geweldige teams spelen". Naast het afscheid bij de nationale ploeg wordt morgen ook waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als profvoetballer: "Na de wedstrijd zal ik me een beetje vreemd voelen, want ik zal niet weten wat er in de toekomst met mijn carrière zal gebeuren".