UEFA opent onderzoek na apengeluiden richting Mbappe in Boedapest

Kylian Mbappe werd regelmatig hardhandig aangepakt door het publiek in Boedapest tijdens Hongarije-Frankrijk. Daar waren spijtig genoeg ook enkele racistische opmerkingen bij.

Wanneer Mbappe aan de bal was, werden er regelmatig apengeluiden waargenomen. Ook Karim Benzema, die Algerijnse roots heeft, werd het slachtoffer van racistische zangkoren.

De Puskas Arena in Boedapest is het enige stadion van het EK dat telkens volgepakt zit. In de andere speelsteden zijn er telkens slechts enkele duizenden mensen toegelaten door de covid-situatie in de desbetreffende landen.

Naar aanleiding van de apengeluiden en een homofoob spandoek tijdens Hongarije-Portugal, is de UEFA nu een onderzoek gestart in Boedapest.

Finale in Boedapest

Hongarije en de stad Boedapest staan de afgelopen dagen meer en meer in een negatief daglicht. Vorige week werd er in Hongarije nog een wet gestemd om homoseksualiteit illegaal te maken.

Ondanks alle gebeurtenissen, overweegt de UEFA wel om Boedapest speelstad te maken van een halve finale én de finale van het EK. De Puskas Arena zou dan Wembley vervangen omdat de Britse regering geen toegevingen wil doen op vlak van quarantaineregels buitenlandse toeschouwers.