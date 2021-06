🎥 Andy Najar wervelt in de MLS en laat zich opmerken met knappe dribbel

Andy Najar maakte enkele jaren geleden het mooie weer nog bij Anderlecht, nu doet hij dat in de MLS. En hoe!

Najar kwam in januari 2013 aan in Anderlecht, dat hem overnam van DC United. Van Anderlecht trok hij terug naar de Verenigde Staten, naar Los Angeles FC. Daar werd zijn contract niet verlengd en Najar werd enkele maanden later opgepikt door.. DC United, de club waar Hernan Losada en Nicolas Frutos de plak zwaaien in de trainersstaf.

Afgelopen nacht speelde DC United een competitiewedstrijd tegen Inter Miami, de club van David Beckham. DC United won met 1-0 maar vooral de dribbel van Najar zorgde voor applaus in de tribunes. Maar oordeel vooral zelf: