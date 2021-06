Aderlating voor Schotland: speler die man van de match werd tegen Engeland heeft positief getest op het coronavirus

Billy Gilmour maakte een uitstekende indruk in de wedstrijd tussen Schotland en Engeland. De centrale middenvelder was overal op het veld terug te vinden en na de wedstrijd werd hij verkozen tot man van de match.

Schotland heeft nog ambitie om door te stoten naar de volgende ronde, maar volgens B/R Football hebben de Schotten nu slecht nieuws gekregen. Gilmour zou namelijk positief getest hebben op het coronavirus. Daardoor mist hij de laatste groepswedstrijd tegen Kroatië.

Billy Gilmour has tested positive for COVID-19 and must self-isolate for ten days, meaning he misses Scotland’s final group game vs. Croatia pic.twitter.com/bUZ6HO3hwY