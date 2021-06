"Als we zouden verliezen, dan is dat verdacht" en "Het zou een schande zijn"

De Rode Duivels tegen Finland? Dat moet gewoon een overwinning opleveren, daar is iedereen het over eens.

"Als we zouden verliezen van dit Finland, dan is dat verdacht. Dan klopt er iets niet", aldus Marc Degryse in Deviltime.

Schande

"Dan hebben ze echt op die tweede plaats gerekend. Maar dat gaat niet gebeuren. Ze kunnen zich dat niet permitteren en de spelers en Martinez willen dat ook niet."

"Het zou een schande zijn voor de nummer 1 van de wereld om bewust te verliezen. Dat gaat echt niet gebeuren."