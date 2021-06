Verheyen niet echt onder de indruk van Finnen: "Hij ziet eruit als een bulldozer en draait ook zo"

Finland zou normaal geen probleem mogen vormen met de ploeg die vanavond op het veld zal komen. Gert Verheyen is allesbehalve onder de indruk van de Finnen.

Verheyen ziet het gebrek aan voetballend vermogen. "Net zoals IJsland wekken ze een zekere sympathie op. Voetballend is het echter niet veel soeps. De bal zo snel mogelijk naar die twee spitsen sturen, dat is hun belangrijkste tactiek. Het probleem is dat ze met hun 5-3-2 en dat lage blok veelal in ondertal ten aanval trekken. Bovendien zie je te veel gemiste controles en te veel slechte passes", analyseert hij in Het Nieuwsblad.

"Finland kan de bal niet lang genoeg houden om als ploeg op te schuiven. De zwakte in het voetballend vermogen zit vooral achterin. In de weg lopen, dat kunnen hun verdedigers nog wel. Maar aan de bal zijn de 33-jarige Toivio of O'Shaughnessy heel zwak. Idem voor de ook al 33-jarige Arajuuri. Hij ziet eruit als een bulldozer. Hij draait ook als een bulldozer. Zet je druk op de defensie, dan zijn ze de bal kwijt