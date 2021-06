📷 Standard heeft nieuwe truitjes voorgesteld voor het nieuwe seizoen

Eind juli start het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League en uiteraard horen daar ook nieuwe truitjes bij. Het is voor Standard niet anders, want de Rouches hebben deze ochtend hun nieuwe tenue voorgesteld.

Standard kwam deze ochtend met nieuws, want de club heeft haar nieuwe tenues voorgesteld. Zowel het thuisshirt als het uitshirt is al bekendgemaakt door de Rouches. Wat vinden jullie van de nieuwe truitjes? Laat het ons weten in de reacties!