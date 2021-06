OFFICIEEL: Union versterkt zich met 23-jarige middenvelder die hoge ogen gooide in Portugese tweede klasse

Union SG heeft zijn volgende versterking beet. De 23-jarige centrale middenvelder die ze in het Dudenpark verwelkomen, is Lazare Amani.

Lazare Amani is eigendom van Sporting Charleroi, maar bij de Carolo's is de jonge speler nooit kunnen doorbreken. Daarom ook dat ze hem het voorbije seizoen uitleenden aan het Portugese Estoril.

Daar deed Amani het wel uitstekend en dat hebben ze ook bij Union opgemerkt. Dat was wel op het tweede niveau in Portugal. Bij Charleroi achtten ze hem blijkbaar nog niet klaar voor een rol in het eerste elftal. Daarom zal Charleroi hem dit seizoen uitlenen aan Union. Bij de promovendus mag Amani zich proberen te bewijzen op het hoogste niveau in België.