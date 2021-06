🎥 Antwerp begint aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen

Nadat er gisteren medische en fysieke testen werden afgenomen was het vandaag tijd voor het echte werk bij Antwerp met de eerste training van het nieuwe seizoen.

Antwerp kon nog niet rekenen op zijn volledige kern voor de eerste training van het nieuwe seizoen. Daarom werd de kern aangevuld met een aantal beloften om zo tot 23 spelers te komen. De beloften die mochten meetrainen waren Zeno Van Den Bosh, Laurit Krasniqi, Anthony Vilsaint, Abderahmane Soussi, Mathis Van Gils, Japhet Muanza en Stijn Cloodts. Deze kregen de kans om zich te laten zien aan kersvers trainer, Brian Priske. De trainer van de beloften, Gill Swerts, en zijn assistent Thomas Wils, keken onder goedkeurend oog mee langs de zijlijn.

Lamkel Zé was natuurlijk wederom niet aanwezig nadat hij gisteren weigerde om medische en fysieke testen af te leggen. Wie er nog ontbraken op de eerste training waren de spelers die nu nog of nog maar juist internationale verplichtingen hadden gehad zoals Seck, Miyoshi, Beiranvand, Hongla, Mbenza en Bolingi. Zij krijgen nog wat bijkomende vakantie om de batterijen op te laden. Al gaat Miyoshi mogelijks langer afwezig zijn want hij maakt een goede kans op een selectie voor het Olympisch team van Japan.

De nieuwste aanwinst bij Antwerp, Bjorn Engels, had nog verplichtingen in Engeland. Hij wordt tegen het einde van de week terug in Antwerpen verwacht. De twee andere nieuwe aanwinsten Jelle Bataille en Michael Frey tekende wel present.