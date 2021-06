OFFICIEEL: Beerschot gaat jaar langer door met huurspeler die zo herenigd wordt met Peter Maes

De komst van trainer Peter Maes naar Beerschot is ook goed nieuws voor een speler die op huurbasis het voorbije seizoen uitkwam voor de ploeg van het Kiel: Abdulie Sanyang. Beiden werkten al samen bij Lommel. Beerschot heeft nu besloten om Sanyang nog een jaar langer te huren.

"Beerschot verlengt de uitleenbeurt van Abdoulie Sanyang met één seizoen. De kwieke Gambiaanse aanvaller blijft tot juni 2022 op het Kiel en wordt gehuurd van het Gambiaanse Superstars Academy. Beerschot bedong een aankoopoptie die gelicht kan worden op het einde van het seizoen", zo staat te lezen op de webstek van de eersteklasser.

Snelheid en onvoorspelbaarheid

"Bamba brengt snelheid en onvoorspelbaarheid in onze kern" vertelt technisch manager Sander Van Praet. "Ik ben blij dat hij opnieuw voor Beerschot kiest om verdere stappen in zijn ontwikkeling te zetten. Daarbovenop hebben Bamba en Peter Maes een succesvol verleden samen in Lommel."

In zijn eerste seizoen in 1A kon Sanyang zich nog niet helemaal doorzetten, maar Peter Maes en Beerschot zien dus duidelijk nog heel veel potentieel in de dribbelaar. Tijdens zijn periode bij Lommel behoorde Sanyang in 1B wel tot de absolute uitblinkers.