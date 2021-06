Philippe Clement wil sterkhouders aan boord houden en legt meteen de lat hoog: "Europa is onze prioriteit"

Philippe Clement begon vandaag aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer van Club Brugge. De ambities zijn er al meteen.

“Wie twee keer op rij kampioen speelt, krijgt meer concurrentie. Daarvan zijn we ons bewust, we zien dat ook aan de transfers die nu gebeuren. Bij de anderen wordt de honger groter, maar ook bij ons kan het altijd beter. Dat is ook de ambitie bij de start van het nieuwe seizoen”, zei de trainer.

Dit jaar moet ook in Europa gepresteerd worden. “We willen nog een verdere stap zetten. Afgelopen seizoen zijn we dicht bij de tweede ronde van de Champions League geweest, nu willen we dat over de streep trekken. Natuurlijk ben je afhankelijk van de loting, maar meer dan ooit is Europa onze prioriteit wanneer we op een bepaald moment keuzes zullen moeten maken.”

Veel sterkhouders ziet Clement niet vertrekken tijdens de zomermercato. “Vandaag zijn we in de situatie waarin we aanbiedingen kunnen weigeren. Het moeten grote bedragen zijn vooraleer onze sterkhouders zullen vertrekken.”