Boekarest in de plaats van Boedapest: fatale fout voor zes Franse fans

Twee letters en 800 kilometer verschil: zes supporters van Frankrijk misten de wedstrijd van zaterdag tegen Hongarije terwijl ze kaartjes hadden om de wedstrijd bij te wonen.

Twee jaar geleden verwarden twee Liverpool-supporters Gent en Genk en misten ze het Champions League-duel tussen hun favoriete team en de Limburgers. Hetzelfde soort ongeluk gebeurde afgelopen weekend met zes Franse fans.



Zoals de Roemeense media Jurnalul meldt, hadden zes fans van de Franse nationale ploeg kaartjes gekocht voor het duel tegen Hongarije, maar belandden ze in Boekarest, in plaats van in Boedapest. Dat zijn slechts twee letters verschil, maar ik afstand toch zo'n 800 kilometer.