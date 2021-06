Rode Duivels komen uit tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo in de 1/8ste finale

Buiten de wedstrijden van de Rode Duivels zelf waren het vanavond de meest interessante duels voor fans van België.

Na de wedstrijden in de vooravond was het al zo goed als zeker dat we gingen uitkomen tegen één van de clubs uit de zogenaamde 'groep des doods' dat kan u HIER lezen.

Het kon nog alle kanten uit in deze groep. Alle vier de ploegen maakte nog kans om rechtstreeks door te gaan of als beste derde.

Duitsland - Hongarije eindigde op 2-2. Een wedstrijd waarin Duitsland tweemaal op achterstand kwam en op het einde door het oog van de naald kroop. Dankzij dit gelijkspel gaat Duitsland door naar de volgende ronde als 2de in de groep. Lees het wedstrijdverslag HIER!

Portugal - Frankrijk werd ook een 2-2 gelijkspel. Ronaldo scoorde tweemaal een penalty voor Portugal en dit was genoeg om de 3de plaats in te nemen. Lees het wedstrijdverslag HIER!

Zo ontmoeten de Rode Duivels nu zondag het Portugal van Cristiano Ronaldo in de 1/8ste finale.