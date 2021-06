De verloren zoon keert terug... voor even?

Vandaag is Didier Lamkel Zé dan toch opgedaagd voor zijn fysieke testen bij Antwerp.

Afgelopen maandag stonden de fysieke testen op het programma bij Antwerp maar dit was zonder Didier Lamkel Zé gerekend. De aanvaller van Antwerp was op tijd op de club maar was even snel terug weg. Hij weigerde zijn fysieke testen af te leggen omdat hij aast op een transfer. Hij ging dan maar op zijn sandalen in de regen terug naar huis om te genieten van de Netflix reeks 'Lucifer'.

Gisteren kwam hij op de club aan voor het ontbijt voor de training maar werd prompt door trainer Priske wandelen gestuurd. Geen fysieke testen is ook niet trainen is het devies van de Deense trainer.

Vandaag besliste Lamkel Zé dan toch om zijn fysieke testen af te leggen. Deze werden afgenomen bij Energy Lab in de Ghelamco Arena. Hij was niet alleen ook Guy Mbenza legde vandaag zijn fysieke testen af. Hij was namelijk later terug op de club omdat zijn vlucht was geannuleerd.