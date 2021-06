Overbodige middenvelder vertrekt definitief bij Anderlecht

Peter Zulj werd in de winter van 2019 met grote trots voorgesteld bij Anderlecht. Twee en een half jaar later zit zijn tijd bij paars-wit er definitief op.

2,5 miljoen euro telde Anderlecht in januari 2019 neer voor Peter Zulj. De Oostenrijkse middenvelder was bij Sturm Graz uitgeroepen als beste speler van de Oostenrijkse competitie en dus lagen de verwachtingen hoog. Overtuigen deed Zulj echter nooit. In totaal speelde hij 40 wedstrijden voor de Brusselaars waarin hij geen enkele keer wist te scoren.

Sinds deze winter werd Zulj uitgeleend aan Göztepe, een Turkse eersteklasser. Daar wist Zulj meteen te overtuigen. Bij zijn debuut tegen Konyaspor scoorde hij twee keer en ook de week daarna schoot hij raak. Op 14 februari, valentijn, maakte hij tegen Istanbul Başakşehir zijn vierde doelpunt van het seizoen. In Istanbul moet Cupido op die dag toch een pijl hebben geschoten, want ze waren onder de indruk van de Oostenrijker.

Definitief naar Turkije

Peter Zulj zal volgend seizoen bij Istanbul Başakşehir aan de slag gaan. De clubs vonden een akkoord over de definitieve transfer van de 28-jarige centrale middenvelder. Hoeveel Başakşehir zal neerleggen voor Zulj is nog niet duidelijk.