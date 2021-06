Will Still heeft nieuw avontuur gevonden en tekent contract van twee jaar bij Franse club

Will Still is enkele weken geleden vertrokken bij Beerschot, maar hij heeft al een nieuwe uitdaging gevonden. Onze 28-jarige landgenoot gaat namelijk als assistent aan de slag bij Stade Reims.

Will Still was de voorbije jaren aan de slag als assistent-trainer bij Beerschot en hij kreeg de voorbije maanden ook zijn kans als T1 van de club. Peter Maes werd enkele weken geleden echter aangetrokken en er werd zo ook meteen afscheid genomen van Still.

Volgens Koen Frans, journalist bij Gazet van Antwerpen, heeft Will Still echter een nieuwe uitdaging gevonden. De 28-jarige Still zou namelijk een contract voor twee seizoenen getekend hebben bij Stade Reims. De club werd het voorbije seizoen veertiende in de Ligue 1.