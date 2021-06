Nieuweling Gent is een laatbloeier: "Altijd in mezelf blijven geloven"

AA Gent is de voorbereiding begonnen met enkele nieuwe gezichten. Daaronder ook Gianni Bruno, die vorig seizoen nog 20 doelpunten maakte voor Zulte Waregem. Een laatbloeier...

Op je 29ste voor de eerste keer naar een topclub trekken is vrij laat. “Ik ben altijd in mezelf blijven geloven. Dat moet je doen als voetballer. Je moet keihard werken en bescheiden blijven. Uiteindelijk word je daar op een dag voor beloond. Ik ben blij dat ik in Gent ben en ik blijf ambitieus", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Vanhaezebrouck trok hem mee over de streep. “De coach heeft zeker een belangrijke rol gespeeld. We hebben veel gebabbeld en tijdens die gesprekken kreeg ik meteen een goed gevoel. Dat maakte het verschil. Als je het vertrouwen van de coach voelt, is dat aangenaam. Ook het bestuur liet meteen verstaan dat het me absoluut wilde.”