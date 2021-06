Kortrijk wil met nieuw oefencentrum stappen vooruit zetten

Op donderdag 8 juli stelt KV Kortrijk zijn nieuw oefencentrum voor

KV Kortrijk zal binnenkort een nieuw oefencentrum aanleggen. Dat willen ze doen om de volgende stap vooruit te zetten met hun club. De stad Kortrijk zal ook een duit in het zakje doen. Ze geven ongeveer 2,2 miljoen euro. Dat lijkt veel, maar eigenlijk zijn het alle subsidies van afgelopen jaren die KV Kortrijk in één keer zal ontvangen op aanvraag. Ook voorzitter Mister Vincent Tan zal twee miljoen sponsoren.

De werken zullen van start gaan begin 2022 en zouden een jaar later al afgerond moeten zijn. “Het oefencentrum zal de werking van onze staf helpen in de professionalisering van de club”, zegt Matthias Leterme, general manager van KV Kortrijk. “Het zal mogelijk een steun zijn om voetballers dankzij onze nieuwe accommodaties naar onze club te halen en ook om spelers te overtuigen om in functie van hun persoonlijke ontwikkeling hun stap naar een andere club of competitie nog even uit te stellen”, besluit hij op de website van de club.