Jadon Sancho kan bijna het gras van Old Trafford ruiken

Het Engelse Sky Sports pakt vrijdagavond uit met 'breaking news' en meldt dat Dortmund en Manchester United zo goed als akkoord zijn over de transfersom. United gaat een bedrag van rond de 89 miljoen euro neerleggen voor Sancho.

Een van de belangrijkste punten in de onderhandeling was het 'vaste bedrag' dat Dortmund van United wilde ontvangen. De Premier League-club wilde een bedrag betalen over meerdere seizoenen, terwijl Dortmund het geld juist meteen op de rekening wilden hebben. Het lijkt erop dat er een compromis gesloten is.

Manchester United are “getting closer” to the signing of Borussia Dortmund forward Jadon Sancho 👀



The proposed deal is believed to be in the region of £77million with the clubs finalising the payment structure and add-ons...