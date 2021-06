Rode Duivels krijgen alweer Duitse ref tegen Portugal

België-Portugal is ongetwijfeld een van dé topaffiches van de achtste finales op het EK. Daar hoort een topref bij, en die krijgt deze partij ook.

De Duitser Felix Brych (45) zal de clash tussen de Belgen en Portugal aanstaande zondag in de bakoven van Sevilla in goede banen moeten leiden. De Duitser is bezig aan zijn vierde groot toernooi en heeft ook al een CL-finale op zijn palmares. Aan ervaring geen gebrek dus.

Opvallend: Brych werd door de UEFA ook al aangeduid als ref voor Finland-België. In de met 0-2 gewonnen wedstrijd van de Rode Duivels hield Brych de kaarten op zak.