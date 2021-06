De Ito van Sint-Truiden staat anderhalve maand tot twee maand aan de kant

Slecht nieuws uit Sint-Truiden, dat meteen al een speler voor langere tijd ziet uitvallen: Tatsuya Ito. De Japanner zal minstens zes weken aan de kant staan. Zijn periode van onbeschikbaarheid kan zelfs tot twee maanden duren.

De linkerflankspeler vertoeft sinds 2015 in Europa. Van zijn thuisland trok hij naar Hamburg, waar hij de laatste jaren van zijn jeugdopleiding doorliep. In 2019 haalde STVV hem binnen. In tegenstelling tot zijn naamgenoot bij KRC Genk heeft de 24-jarige Ito zich nog niet echt kunnen doorzetten in de Belgische competitie.

Eind vorig seizoen had het er dan ook alle schijn van dat hij geen toekomst meer zou hebben bij STVV. Inmiddels loopt Ito echter nog altijd in Sint-Truiden rond en is er natuurlijk ook een nieuwe trainer gekomen. In elk geval kunnen de Kanaries de komende weken sowieso geen beroep doen op Ito.

Blessure opgedaan in eerste oefenmatch

In de eerste vriendschappelijke wedstrijd tegen Zepperen moest Ito met een blessure vroegtijdig vervangen worden. Verdere onderzoeken hebben uitgewezen dat de speler met een hamstringblessure kampt en zes tot acht weken aan de kant moet blijven, zo staat te lezen op de webstek van STVV.