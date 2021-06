Jan Vertonghen over Lukaku: "Zag hem evolueren tot een van de beste spitsen ter wereld, hij verdient de lof en prijzen"

Jan Vertonghen blikte daags voor de clash met Portugal op het EK vooruit op de wedstrijd. Voor Vertonghen wordt het duel extra speciaal aangezien hij sinds vorige zomer in Portugal voetbalt bij Benfica.

Dat de Portugezen ook voetbalgek zijn, hoeft u Jan Vertonghen niet te zeggen. De verdediger van Benfica is stiekem blij dat de wedstrijd op zondagavond is. "Dan kan ik de kinderen nog een België-shirtje aandoen. Op school is voetbal ook heel belangrijk dus het is beter zo", opent hij lachend de persconferentie.

Ronaldo

Wie Portugal zegt, zegt uiteraard ook Cristiano Ronaldo. Vertonghen kwam hem al een paar keer tegen als speler en moest ook al een paar keer de duimen leggen tegen de Portugees. "Maar dat zal nu niet meespelen", verzekert hij. "Hij heeft al lang bewezen dat hij altijd en overal kan scoren, al zullen we hem dat proberen te beletten."

© photonews

"Hij is de grootste Portugese speler in de geschiedenis van het land. Iedereen die in Portugal die een voetbalshirtje aan heeft, draagt één van Ronaldo. Al is het morgne niet België tegen Ronaldo, wel België tegen Portugal.

Nog één keer Ronaldo dan, om het af te leren: Ronaldo of Messi, Jan? "Daar spreek ik me echt niet over uit. Het is onrespectvol voor de ene als je de andere kiest. Laat ons van ze allebei genieten zolang ze middenvelder zijn, behalve morgen", knipoogt hij.

Lukaku

Ze zullen elkaar tijdens de wedstrijd niet te veel voor de voeten lopen, maar de analisten legt Ronaldo graag in de weegschaal met Romelu Lukaku voor het duel van morgen. Zeker aangezien ze in dezelfde competitie spelen.

© photonews

"Ik ken Romelu al sinds zijn 16. Hij heeft enorm veel kritiek gekregen maar de manier waarop hij geëvolueerd is... Van een sterke, snelle jongen naar een van de beste spitsen ter wereld. Zijn werkethiek is ongelooflijk. Elke individuele prijs die hij al gewonnen heeft, is dan ook dik verdiend", besluit Vertonghen.